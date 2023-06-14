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Güncel
AA 14.06.2023 21:53

Uşak'ta hafif ticari araçla tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Uşak'ta hafif ticari araçla tankerin çarpışması sonucu amca ve yeğen hayatını kaybetti.

Uşak'ta hafif ticari araçla tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen hafif ticari araç, Ürünköy Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Kontrolden çıkan araç daha sonra K.İ. (51) idaresindeki yem ham maddesi yüklü tankerle çarpıştı. Hafif ticari araçtaki Tolga Bulut (24) ile amcası Osman Bulut (38), çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, amca ve yeğenin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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