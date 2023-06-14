Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem ve yangınlara karşı eğitim ve tatbikat programı gerçekleştirildi.

Kurum binasında çalışanlara yönelik düzenlenen tatbikatının ardından, afet farkındalığı eğitimi verildi.

Personellere, afetlerle ilgili alınacak tedbirler, acil durumlarda bina tahliyesi, afet sigortası, ilk yardım, bina güvenliği, barınma ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları anlatıldı.

Eğitimin ardından kurum çalışanlarına yönelik deprem anı uygulaması ve bina tahliyesi gerçekleştirildi.