Parçalı Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.06.2023 22:46

Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem ve yangınlara karşı eğitim ve tatbikat programı gerçekleştirildi.

Kurum binasında çalışanlara yönelik düzenlenen tatbikatının ardından, afet farkındalığı eğitimi verildi.

Personellere, afetlerle ilgili alınacak tedbirler, acil durumlarda bina tahliyesi, afet sigortası, ilk yardım, bina güvenliği, barınma ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları anlatıldı.

Eğitimin ardından kurum çalışanlarına yönelik deprem anı uygulaması ve bina tahliyesi gerçekleştirildi.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Aksaray’da komandolardan gururlandıran gösteri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
Sırbistan, Kosova'nın "polislerimizi kaçırdılar" iddiasının doğru olmadığını savundu
22:20
Hollanda, eski sömürgesi Endonezya’nın 1945'te bağımsızlığına kavuştuğunu kabul etti
22:23
Bariyerleri aşan İETT otobüsü alt yola uçtu
22:27
Mersin'de plastik kasa fabrikasında yangın
21:55
AKINCI'dan HGK-82 ile başarılı atış
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
FOTO FOKUS
Mersin'de plastik kasa fabrikasında yangın
Mersin'de plastik kasa fabrikasında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ