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Güncel
İHA 02.09.2023 15:56

Yalova’da hamsi, balık tezgahlarında 80 liraya düştü

Yalova Balık Hali’nde av sezonu öncesi 130 liraya satılan hamsinin kilosu 80 liraya düştü. Bu yıl hamsiden umutlu olan balıkçılar 1 Eylül itibariyle “Vira bismillah” demişti.

Yalova’da hamsi, balık tezgahlarında 80 liraya düştü
[Fotograf: İHA]

Av sezonunun açılmasıyla da Yalova Balık Hali’nde hamsinin kilosu 80 liraya kadar indi. Yalova Balık Hali esnaflarından Ayhan Reyhan, “Her sezon olduğu gibi bu sezon da beklentilerimiz olumlu yönde. Özellikle hamsi, bol olacak. Hamside büyük bir beklenti içindeyiz. Zamanla daha da fiyatının düşeceğini düşünüyoruz” dedi.

Yalova’da hamsi, balık tezgahlarında 80 liraya düştü

Av sezonu öncesi hamsinin 130 lira civarında kilogram fiyatı olduğunu kaydeden Reyhan, “Hamsi av sezonunun açılmasının birinci günü 120, ikinci günü 80 liraya düştü. Daha da düşmesini umuyoruz. Bizim asıl beklentimiz bu ayın 15’inden sonra bu fiyatların daha da aşağı ineceğini tahmin ediyoruz. Beklentimiz bu bol fazla balık” diye konuştu.

Reyhan, pazarda av sezonuyla birlikte diğer balık fiyatlarında da düşüş yaşandığını sözlerine ekleyerek, istavritin 80, mezgidin ise 100 liradan satışa sunulduğunu söyledi. 

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Balıkçılık Hamsi Yalova
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