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Güncel
İHA 02.09.2023 15:41

Kına gecesinde kafasına kurşun isabet eden genç hayatını kaybetti

Samsun’da kına gecesinde kafasına kurşun isabet eden 34 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kına gecesinde kafasına kurşun isabet eden genç hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Karpuzlu Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Sinan Can Ş.'in düğününün kına gecesinde Turgay K. tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun kazara düğün yerinde bulunan Ömer Y. kafasına isabet etti.

Ağır yaralanan Ömer Y., ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Ömer Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turgay K.'nın olaydan sonra kaçtığı ve jandarmanın yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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