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Güncel
İHA 02.09.2023 15:44

Ardahan Türközü Sınır Kapısı açıldı

Ardahan Türkgözü Sınır kapısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Ardahan Türközü Sınır Kapısı açıldı
[Fotograf: İHA]

Yenileme ve modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ardahan Türközü Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ak Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve Gürcistan temsilcilerinin de katıldığı törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Daha fazla ticaret, daha fazla berekete, refaha, huzur ve barışa vesile olması dileğiyle hep birlikte açılış kurdelesini kesiyoruz, Rabbim hayırlı ve uğurlu eylesin” diyerek açılışı gerçekleştirdi.

Ardahan Türközü Sınır Kapısı açıldı

Bakan Bolat ve beraberindekiler açılış sonrası sınır kapısında incelemelerde bulundu. 

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