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Güncel
İHA 02.09.2023 15:16

Erzurumspor'un ligde galibiyeti yok

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Mavi-beyazlılar geride kalan üç haftada galibiyet sevinci yaşayamayan 5 takım arasında bulunuyor.

Erzurumspor'un ligde galibiyeti yok
[Fotograf: İHA]

Ligde oynadığı 3 maçta aldığı 2 puanla puan cetvelinin 14. sırasında yer alan mavi-beyazlılar; Tuzlaspor, Göztepe, Boluspor ve Ümraniyespor ile birlikte ligde şu ana kadar galibiyet sevinci yaşayamayan 5 takım arasında yer alıyor.

Ligin 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Erzurumspor, olumsuz gidişatı bu deplasman maçında sonlandırıp taraftarına da kendini affettirmek istiyor.

Erzurumspor'un ligde galibiyeti yok

Zorlu müsabakayı Burak Olcar yönetecek. Olcar'ın yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Egemen Savran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Yılmaz olacak. 

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