Erzurumspor'un ligde galibiyeti yok

Ligde oynadığı 3 maçta aldığı 2 puanla puan cetvelinin 14. sırasında yer alan mavi-beyazlılar; Tuzlaspor, Göztepe, Boluspor ve Ümraniyespor ile birlikte ligde şu ana kadar galibiyet sevinci yaşayamayan 5 takım arasında yer alıyor.

Ligin 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Erzurumspor, olumsuz gidişatı bu deplasman maçında sonlandırıp taraftarına da kendini affettirmek istiyor.

Zorlu müsabakayı Burak Olcar yönetecek. Olcar'ın yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Egemen Savran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Yılmaz olacak.