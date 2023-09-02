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Güncel
AA 02.09.2023 15:10

Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, gazetecilerle buluştu

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, gazetecilerle buluştu
[Fotograf: AA]

Kumbuzoğlu, Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda, kentte görev yapan basın mensuplarıyla tanışarak istişare etti.

Gazetecilerin şehrin potansiyelini ön plana çıkarma konusunda büyük rol oynadığını vurgulayan Kumbuzoğlu, "Aksaray'da kamu kuruluşları ile basın mensuplarımız arasında güzel bir iş birliği var. Şehrin tarım, turizm ve sanayi dinamiklerinin nabzını birlikte tutacağız. Bu süreçte birbirimize güç vererek şehrimizde güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.

Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, gazetecilerle buluştu

Program, soru cevabın ardından sona erdi.

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