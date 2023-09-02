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Güncel
AA 02.09.2023 15:06

Karabük'te göletlere sazan yavrusu bırakıldı

Karabük'te 30 bin sazan yavrusu göl ve göletlere salındı.

Karabük'te göletlere sazan yavrusu bırakıldı
[Fotograf: AA]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi"nin yürütüldüğü anımsatıldı.

Projeyle Türkiye'nin su ürünleri kaynakları ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sulardaki nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının takviyesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 30 bin sazan yavrusunun ildeki göl ve göletlere bırakıldığı bildirildi.

Karabük'te göletlere sazan yavrusu bırakıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, balıkçılığın sürdürülebilir olmasının, kurallara bağlı avcılıkla mümkün olduğunu kaydetti.

Ayvalık, tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Balıkların en az bir kez üremelerine imkan tanınmasının, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından önemli olduğunu anlatan Ayvalık, "Özellikle avcılarımızın, bu kurallara uymalarını ve bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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