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Güncel
İHA 02.09.2023 14:12

Hakkari'de kaldırımlar yenileniyor

Hakkari Belediyesi, şehir merkezinde tahrip olan kaldırımların yenilenmesi için çalışma başlattı.

Hakkari'de kaldırımlar yenileniyor

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde tahrip olan kaldırım ve sokakları yenileme çalışması başlattı.

Hafta içi ve hafta sonu demeden çalışan ekipler, Altay Caddesinde tahrip olan kaldırımları yerinden sökerek, yerine yenilerini döşüyor. Vatandaşlara huzurlu yaşam alanları kazandırmaya çalışmaya devam eden belediye ekipleri, mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırım yenileme çalışmalarının bundan sonrada devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşlara kaliteli bir yaşam sunmanın gayesi ve azmi içinde olduklarını söylediler.

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