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Güncel
İHA 02.09.2023 13:28

Balıkçılar yeni sezonda hamsi bolluğu bekliyor

Edirneli balıkçılar av yasağının sona ermesiyle birlikte yeni sezonda hamsi bolluğu bekliyor.

Balıkçılar yeni sezonda hamsi bolluğu bekliyor

1 Eylül itibariyle av yasağının bitmesiyle birlikte, sabahın ilk ışıklarında hasat edilen balıklar Edirne’ye gelmeye başladı. Balık mahsullerinin balık tezgâhlarında yerini almasıyla beraber balık pazarında da hareketlilik başladı.

Konuya ilişkin balık pazarı esnaflarından Yusuf Çimen “Evet, sezon açıldı. Eylül bir balık bir ilk zamanda palamut olmayacak onu biliyoruz. Ona nazara hamsi istavrit daha ucuzları çıkacak. Özellikle hamsi ve istavritte öngörümüz çok yüksek. Sabahın erken saatlerin de bir akın vardı. Bizim belli başlı kesim halkımız var onlar özellikle yani sabahın sekizinde geliyorlar bizi mutlu ediyorlar sabah saat saatleri geldikleri için onlar ne kadar meraklı ve mutlu olurlarsa biz o kadar mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Emine Doğan, “Bugün balık almaya geldim, gördüm çok güzel her şey güzel. Fiyatlarda biraz yüksek ama uygun olduğunu düşünüyorum, çünkü her şey pahalı. Allah daim etsin inşallah bereketli olur." dedi.

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Balıkçılık Edirne
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