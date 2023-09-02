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Güncel
İHA 02.09.2023 15:12

Davraz Kayak Merkezi bağlantı yolu asfaltlanıyor

Davraz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Mahrukatçılar Sitesi ile Davraz Kayak Merkezi yolu başlangıcı arasındaki 4 kilometre uzunluğundaki yola yeni asfalt dökülüyor.

Davraz Kayak Merkezi bağlantı yolu asfaltlanıyor
[Fotograf: İHA]

Isparta Belediyesi şehrin alt bölgeleri olarak bilinen Davraz Mahallesi sınırları içerisindeki Cezaevi ve yan tarafında bulunan yeni yerleşim bölgelerinin de yer aldığı 7 sokakta yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları gerçekleştirmişti. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar çerçevesinde bölgede sıfırdan yağmur suyu hattı çekildi.

Davraz Mahallesi sınırları içerisindeki Cezaevi, Mahrukatçılar Sitesi ve 7 sokağı kapsayan yağmur suyu ana hattı DSİ’ye bağlı Lagus Deresine deşarj edildi.

Davraz Kayak Merkezi bağlantı yolu asfaltlanıyor

Bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Mahrukatçılar Sitesi ile Davraz Kayak Merkezi yolu girişine kadar olan, turizm yolu olarak adlandırılan ve deformeye uğrayan yolda asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi işbirliğinde yapılan çalışmalarda yol yeniden asfaltlanıyor. Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarında Mahrukatçılar Sitesi önünden Davraz Kayak Merkezi yolu girişine kadarki 4 kilometre uzunluğundaki yola yeni asfalt dökülüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede bulunan köy ile Davraz Kayak Merkezi’ne giden bağlantı yolu daha konforlu hale getirilmiş olacak.

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