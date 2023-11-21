Açık 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.11.2023 21:05

Yalova'da fırtınadan zarar gören balıkçı barınaklarında hasar tespit çalışmaları yapıldı

Yalova'da dün şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen balıkçı barınaklarında hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Yalova'da fırtınadan zarar gören balıkçı barınaklarında hasar tespit çalışmaları yapıldı

Hasar Tespit Komisyonu üyeleri, Çınarcık, Koruköy ve Esenköy ilçelerinde zarar gören balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu.

Heyet, yıkılan barınakların bölgedeki yerel balıkçıların yaşamını nasıl etkilediğini ve acil ihtiyaçlarını belirlemek üzere detaylı çalışma yürüttü.

Çınarcık, Koruköy ve Esenköy'deki balıkçı barınaklarının onarım çalışmalarına en kısa zamanda başlanacağını belirten heyet, balıkçıların yaşadığı mağduriyeti gidermek ve balıkçılık faaliyetlerini tekrar başlatmak için acil bir plan oluşturulacağını bildirdi.

Heyette, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Vali Yardımcısı Aziz Mercan, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürü Muhtesin Sevinç, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Yalova Bölge Liman Başkanı Deniz Kaya, İl Tarım Orman Müdürü Suat Parıldar, Çınarcık İlçe Tarım Müdürü Mehmet Hakan Demirhan, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ve AFAD yetkilileri yer aldı.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Bursalı balıkçı 22 yıldır ailesinin geçimini Uluabat Gölü'nden sağlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
İzmir’de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın
21:27
Yüksekova’da karla mücadele çalışması başladı
21:22
BM: Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ihtimaline yönelik hazırlık yapıyoruz
21:18
Güney Afrika Meclisi İsrail'in büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
21:24
Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları karadan ve denizden devam ediyor
21:12
Hizbullah İsrail'e ait askeri fabrikayı vurdu
Zigana'da kar etkili oldu
Zigana'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ