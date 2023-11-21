Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler H.K ve O.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri S.Ş. ve T.A'nın üzerlerinde 5,50 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.