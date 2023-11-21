Bursalı balıkçı 22 yıldır ailesinin geçimini Uluabat Gölü'nden sağlıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her gün sabahın ilk ışıklarında teknesiyle Uluabat Gölü'ne açılan 63 yaşındaki Bilgi, suya bıraktığı ağı ertesi gün topluyor.

Bilgi, avladığı balıkları çevre mahallelerdeki lokantalara satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Balıkçı Bilgi'nin yaşamını konu alan kısa film, Mustafakemalpaşa Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü"nde Bilgi'yi ziyaret etti.



"Mustafakemalpaşa'mızın verimli topraklarından geçimini sağlayan tüm üreticimize, çiftçimize selam olsun."

İlçenin doğal güzelliklere sahip olduğunu belirten Kanar, "Doğasıyla, tarım ürünleriyle, yöresel lezzetleriyle misafirlerimize adeta turizm şöleni oluşturuyoruz. Mustafakemalpaşa'mızın verimli topraklarından geçimini sağlayan tüm üreticimize, çiftçimize selam olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Bilgi de gölde sazan, turna, karabalık, yılan balığı ve kerevit gibi su ürünlerini avladığını anlattı.



"İki evladımı bu gölden sağladığım kazançla üniversiteye gönderdim"

Aralıksız 22 yıldır ailesinin geçimini gölden sağladığını aktaran Bilgi, "Hava şartlarına göre kimi zaman 300 kimi zaman 100 kilogram balık tutuyorum. Allah razı olsun. Tüm kazancım bu gölden. İki evladımı bu gölden sağladığım kazançla üniversiteye gönderdim. Bereketli olsun." ifadesini kullandı.