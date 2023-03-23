Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da feribottan atlayan kişiyi sahil güvenlik kurtardı
Yalova'da feribottan atlayan kişiyi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
İstanbul Deniz Otobüsleri Yalova-Yenikapı seferi yapan feribotta seyahat eden kimliği henüz öğrenilemeyen kişi kendini suya bıraktı.
Feribottaki yolcular durumu gemi personeline bildirdi. Feribottan denize can simidi atıldığı sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekneyle bölgeye geldi.
Ekiplerin çalışmasıyla denize atlayan kişi kurtarıldı.
Olay anı feribottakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler: Yalova
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