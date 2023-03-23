Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentteki Kadın Kültür Evi'nde bir araya gelen kadınlar, depremzedelerin yaralarını sarmak için erişte üretmeye devam ediyor. Ramazan hazırlıkları kapsamında yaklaşık 1 haftadır çalışan 13 kadın, depremzedeler için 2 ton erişte kesti.

Depoda toplanan ürünleri özenle düzenleyerek kolileyen üretici kadınlar, daha sonra bunları deprem bölgesine gönderecek. Gönüllü kadınlar, kısa süre sonra ikinci sevkiyat için tekrar erişte yapmaya başlayacak.





"Arkadaşlar gece gündüz çalıştı"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kadın kültür evleri ve kooperatiflerinin, depremin ilk gününden itibaren bölgedeki vatandaşlar için çalışmalarına hız verdiğini söyledi.

Özellikle deprem bölgesinden gelen ihtiyaç ve talepleri doğrudan karşılamaya yönelik çalışma yapıldığını ifade eden Yiğitbaşı, "Hem Kadın Kültür Evi üyeleri hem dışardan gelen gönüllü kadınlarla erişte yapımına ağırlık verdik. Şu anda depremzedeler için Sinanpaşa Kadın Kültür Evi'nde 2 bin kilogram erişte hazır edildi. Arkadaşlar gece gündüz çalıştı" diye konuştu.

Bozulmayan ya da bayatlamayan bir ürün olması dolayısıyla erişte yapmaya karar verdiklerini anlatan Vali Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Erişte, çadır ve konteyner kentlerde rahatlıkla dağıtılıp, istendiği zaman pratik bir şekilde pişirilecek ürün. Sevkiyatımızı hızla tamamlayacağız. Üretimler devam edecek. Depremden sonra mercimekli bükme, haşhaşlı katmer, bayatlamayan patatesli ekmek gönderdik. Deprem olduğu ilk günler kış şartları daha ağırdı. Hem bebeklere hem yetişkinlere yönelik battaniye, atkı, şapka ve yelekler kadınlar tarafından örüldü, dikildi. Hala polar, alt üst eşofman takımlarına ihtiyaç olduğunu duyuyoruz, şu an onlardan yaptırıyoruz. Malzemeleri biz temin ediyoruz, kadınlar üretiyor, dikiyor. Sevkiyatını da AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç olan bölgeye yönlendirmeye çalışıyoruz"





Yiğitbaşı, depremzedeler için "afyonsizinle" adı altında bir internet sitesi hazırladıklarını vurgulayarak, bu site sayesinde depremzedelere destek olmak isteyenlerle destek almak isteyenleri buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Depremzedelerin siteye üye olup her konudaki destek taleplerini aktarabildiğini dile getiren Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Depremzede kardeşlerimiz; 'Benim şu konuda yardıma ihtiyacım var.' şeklinde giriş yaptıklarında, biz onları destek olmak isteyenlerle buluşturup, ihtiyacın gönüllülük esaslı olarak giderilmesini sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla kimse, 'Ben ev hanımıyım, ne yapabilirim?' ya da 'Ben emekli bir insanım, ne gibi bir katkım olabilir, öğrenciyim ne yapabilirim ki?' demesin. Herkesin karınca kararınca yapabileceği bir şeyi göstermek için bu siteyi oluşturduk"

"Sabah erken saatte başlıyoruz, 24.00'e kadar devam ediyoruz"

Sinanpaşa Kadın Kültür Evi Kooperatif Başkanı Hatice Kahraman, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın öncülüğünde depremzedeler için erişte kestiklerini söyledi.

Eriştelerin depremzedelere yetişmesi için bir hafta gece gündüz demeden çalıştıklarına değinen Kahraman, "Sabah erken saatte başlıyoruz, 24.00'e kadar devam ediyoruz. Gönüllüler de geliyor, sağ olsunlar. Bugüne kadar 2 bin kilo hazırladık" dedi.

Kültür Evi çalışanlarından Keziban Çınar da gün boyu çalışarak erişte hazırladıklarını vurgulayarak, "Sayın Vali'mizin isteği üzerine 'Yaparız.' dedik. Sinanpaşa'dan gönüllü kadınlar da destek oldu. Allah razı olsun hepsinden. Saat 07.30'da başladık kesmeye, günde 8 çuval yaparak 2 bin kiloyu tamamladık. Paket yapıp teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.