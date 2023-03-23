Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda toprağa gömülü vaziyette teneke içerisinde yaklaşık 100 kilogram patlayıcı madde ile jelikan bidon içerisinde 3 uzun namlulu silah, 3 şarjör, 39 fişek ve mutfak tüpü ele geçirildi.