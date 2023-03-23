Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Deprem bölgesi Kilis'te ilk teravih namazına yoğun ilgi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’te ilk teravih namazı hasarsız camilerde kılındı.
Kilis’te 49 noktada kılınan teravihlerde yaşanan felaket ve afetlerin bir daha yaşanmaması için dua edildi.
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte ilk teravih namazı hasarsız camilerde kılındı.
Etiketler: Kilis
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