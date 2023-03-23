Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.
Ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan Türkiye'de ise genellikle dağ eteklerinde zor koşullar arasında yetişen çiğdemler, havaların ısınmasıyla çiçek açarak doğayı renklendirmeye başladı.
Yapraklı ilçesinin yaylarında karların erimesinin ardından açan çiğdem çiçekleri baharı müjdeliyor.
İlçenin kuzeyinde yer alan yaklaşık 1700 rakımlı dağlar üzerinde geniş bir alana yayılan çiğdem çiçekleri eşsiz görüntüler sunuyor.
Çiçekler, bölgeye giden vatandaşlar tarafından fotoğraflanıyor.
Etiketler: Çankırı
Son Haberler
- 10:28
- 10:27
- 10:30
- 10:28
- 10:20
Sıradaki Haber
Sivaslılar ilk teravih namazında Ulu Camii'ne akın etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz