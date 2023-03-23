Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yakıt tankeri ve tırların karıştığı kazada 1 kişi öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde yakıt tankeri ile 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Kavşağı alt geçidinde İbrahim M.'nin kullandığı yakıt tankeri, aynı istikamette seyreden Hakkı Onur Ç. yönetimindeki tıra, bu tır da önünde seyreden Ramazan Ö. idaresindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İbrahim M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı Hakkı Onur Ç, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
İbrahim Mavi'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Denizli
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