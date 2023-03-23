Adnan Menderes Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan Arslan ailesi, çadırlarında ramazan ayının ilk sahurunu gerçekleştirdi.

Mehmet Arslan, yaşanan depremde evlerinin ağır hasar aldığını söyledi.

Huzurlu bir ramazan ayı geçirme temennisinde bulunan Arslan, "Bu sene biraz üzgün oldu ama inşallah bir daha olmaz. Kendi evimizde huzurlu şekilde sahuru geçiririz. Burada sıkıntımız yok. Ekipler, sürekli bizle ilgileniyor" dedi.

Hanım Arslan da bu süreçte kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ederek, "Buna da şükür. Deprem anında baya korku yaşadık. Umarım bir daha yaşanmaz. Rabbim inşallah bir daha yaşatmaz. Rabbim herkesten razı olsun burada sıkıntıya konulmadık" diye konuştu.