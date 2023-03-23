Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir’de evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: İHA]
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Soğukpınar Mahallesi 332 Sokak’ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede alevlerin sardığı evde bulunan Yaşar A.'nın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenip Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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