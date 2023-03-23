Soğukpınar Mahallesi 332 Sokak’ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı evde bulunan Yaşar A.'nın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenip Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.