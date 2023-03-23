Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda Ş.K, A.M.B, K.Ş. ve B.B.T., isimli kişileri gözaltına aldı.
Ekiplerin yaptığı aramalarda farklı miktarlarda ve çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyette işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılara ev hapsi verildi.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu
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