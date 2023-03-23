Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Deliklitaş bölgesinde yapılan denetimlerde bir araçta 3 keklik bulundu, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası kesildi.

Keklikler doğaya salındı, kafesler de imha edildi.