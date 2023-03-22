Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak’ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Şırnak’ın İdil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Turgut Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla yaralanan Hasan Ü. olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Şırnak
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