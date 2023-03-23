Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 03:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotograf: DHA]
Adana'da, geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, plastik atıkların bulunduğu depodan yükselen alevlere müdahale etti.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın, 4 arazöz ve 5 tankerle çalışma yapan ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Uzman itfaiye erleri, soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapacak.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Adana Yangın Geri Dönüşüm
Son Haberler
- 04:29
- 04:30
- 03:15
- 04:14
- 02:54
Sıradaki Haber
İzmir’de evde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz