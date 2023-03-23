Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, plastik atıkların bulunduğu depodan yükselen alevlere müdahale etti.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın, 4 arazöz ve 5 tankerle çalışma yapan ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Uzman itfaiye erleri, soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapacak.

[Fotoğraf: DHA]