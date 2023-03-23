Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kırıkkale'de misafir edilen afetzedelere yönelik istihdam çalışmaları kapsamında, Kırıkkale Valiliği, 8 kaymakamlık ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında TYP protokolü imzalandı.

İŞKUR binasında imzalanan protokol kapsamında kamu kurumlarında çalışmak isteyen depremzedeler, 23-27 Mart döneminde İŞKUR internet sitesi, Alo 170 veya İŞKUR İl Müdürlüğünden başvurularını yapabilecek.

Değerlendirmelerin ardından çekilecek kurayla 250 depremzede belirlenecek.

İŞKUR İl Müdürü Yasin Tekin, projenin deprem bölgesinden gelen afetzedeler için hazırlandığını dile getirdi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda il merkezinde 160, ilçelerde de 90 kişi istihdam edilecek. Bugün sözleşmeleri imzaladık. Yarın ilana çıkacağız ve 5 gün ilanda kalacak. Daha sonra belirlenecek depremzedeler, 6 Nisan'da işe başlayarak 30 Haziran'a kadar çalışacaklar. Depremzedelerimizin iş imkanlarından uzak kalmamaları ve maddi destek olmak adına programımızı düzenliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu programdan sadece depremzedelerimiz faydalanacak. Önceliğimiz de maddi durumu iyi olmayanları belirlemek. Bu yöndeki çalışmalarımızı başlattık"