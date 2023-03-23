İlçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.C, M.D, H.P. ve V.U'ya ait ev, işyeri ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla malzemelere el konulduğu, zanlılarla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.