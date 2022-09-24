Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova’da beş araç birbirine girdi
[Fotograf: İHA]
Yalova’da beton mikseri, kamyonet ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 araçta maddi hasar oluştu.
Şehit Ömer Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Dörtyol istikametinde giden 5 araç birbirine girdi.
Beton mikseri, kamyonet ve 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiği kapandı. Araçların bölgeden kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yalova
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