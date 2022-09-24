Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Aydın’ın Germencik ilçesinde otomobillerden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedieylül ve Park mahallelerinde 2 araçtan, kapıları kırılarak hoparlör, müzik aksesuarı, demir kesme makası ve demir çekici gibi cihazların çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin F.A. ve T.K. olduğunu belirledi.
Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli, gözaltına alındı.
Etiketler: Aydın
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