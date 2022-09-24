Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da polis kaçakçılara göz açtırmadı
[Fotograf: AA]
Bursa'da durdurulan bir araçtan 9 milyon 450 bin makaron ele geçirildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kamyonla bandrolsüz ve gümrük kaçağı makaron getirileceği bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ilçe merkezi girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 9 milyon 450 bin makaron bulundu.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Nevzat A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık
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