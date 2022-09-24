Karadeniz'deki palamut bereketi tezgahları şenlendiriyor. Boy boy palamutlar balıkçı vitrinlerini süslüyor. Palamut almak isteyen vatandaşlar balıkçılar önünde yoğunluk oluşturuyor.

Palamutların tanesi büyüklüklerine göre 25 ile 60 lira arasında değişiyor. Balık satıcıları ise fiyatların uygun olduğunu, palamutun büyük ilgi gördüğünü söyledi.

"Fiyatlar uygun olunca vatandaş ilgi gösteriyor"

Balık satıcısı Onur Can Köse, “En çok satılan balığımız şuanda palamut. Palamut balığı Allah'a çok şükür şuanda çok bol durumda. 600-700 gram gelen palamut balığının fiyatları şuanda 35 lira. Fiyatlarımız çok uygun. Vatandaşların talebi de çok iyi” dedi.

Vatandaşlar ise şuanda balık fiyatlarının uygun olduğunu ve en çok palamut balığını tercih ettiklerini söylediler. Öte yandan, hamsi 60, barbun 40, mezgit 40, istavrit 40, çinekop 80, somon 60, çupra ve levrek de 150 liradan satılıyor.