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Güncel
İHA 02.08.2023 10:53

Yalova Belediye binası yıkılıp yeniden yapılacak

Yalova Belediye Meclisi’nde riskli yapı tespiti onaylanan ana hizmet binasının yakım kararı alındı.

Yalova Belediye binası yıkılıp yeniden yapılacak

Yalova Belediye Meclisi’nin ağustos ayı birleşimi Mustafa Tutuk, başkanlığında gerçekleşti.

Meclis Toplantı Salonu’ndaki oturumda, depreme karşı dayanıksız olduğu için boşaltılan ana hizmet binası konusu gündeme geldi. Resmi olarak riskli yapı olarak onaylanan binayla ilgili meclis oybirliğiyle yıkım kararı aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Mustafa Tutuk, “Belediye binamız 'güçlendirilir mi, güçlendirilmez mi?’ diye düşünüyorduk. Yüzyılın depremi sonrasında belediye personelinin güçlendirilmiş binaya girmesini uygun görmüyoruz. Bu belediye binasını yaparken de hep birlikte istişare edeceğiz. Altı otoparklı, yapılabiliyorsa izolatörlü, yemekhanesi, kreşi, bir veya iki meclis salonu olan bir kompleks düşünüyoruz. Oybirliğiyle kararımızı aldık. Hayırlara vesile olsun. Allah’ın izniyle yeni binamızın projelerini birkaç ay sonra, belki 3 ay sonra ihaleye çıkacağız. Çünkü biraz çalışacağız üzerinde projesini de ihale edeceğiz” dedi.

Toplantıda taksi duraklarındaki araç sayılarını artırılasıyla ilgili konu ise komisyona havale edildi. Başkan Tutuk, Yalova’da 10 adet taksi plakasını daha ihale edeceklerini, böylelikle de 5 yıl daha plaka çıkarmaya gerek kalmayacağını söyledi. Toplantıda ayrıca şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın adını bir sokağa verilmesi konusu da oybirliğiyle kabul edildi. 

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