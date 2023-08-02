Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.08.2023 10:41

Şırnak'ta doğada bulunan saz kedisi yavrusu koruma altına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde doğada bulunan saz kedisi yavrusu koruma altına alındı.

Şırnak'ta doğada bulunan saz kedisi yavrusu koruma altına alındı

Doğada saz kedisi bulan bir kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan yavru kedi, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedavi altına alındı.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, Silopi'de bir vatandaşın doğal ortamda bulduğu saz kedisi yavrusunu teslim aldıklarını söyledi.

Ünitelerinde veteriner hekim gözetiminde kedinin bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Kalay, "Kediyi belli bir yetişkinliğe ulaştıktan sonra tekrar doğal yaşam ortamına bırakmayı planlıyoruz" dedi.

Kalay, vatandaşlardan doğada yaralı ve bitkin durumda buldukları hayvanlarla ilgili emniyet ve jandarmaya ya da Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi vermelerini istedi.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Balıkesir'de kaçak içki operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Elektrikli araç şarj istasyonu ağı genişliyor
11:03
Kuzey Kore'den ortak hava tatbikatı yapan Fransa ve Güney Kore'ye tepki
11:02
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
10:53
Ukrayna: Rusya'nın İHA'larla saldırdığı Odessa'da liman altyapısı vuruldu
10:49
Kaçak avlananlara 386 bin lira ceza
10:41
Temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Şile sahilinde bulunan top mermileri imha edildi
Şile sahilinde bulunan top mermileri imha edildi
FOTO FOKUS
ABD’nin tekelini Türkiye kırdı: TSK'ya kritik güç
ABD’nin tekelini Türkiye kırdı: TSK'ya kritik güç
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ