Tunceli'de çekilen "Başkan" filmi kasımda vizyona girmeye hazırlanıyor

Toplantıda konuşan filmin yapımcısı Hale Algan, bu filmin yapımcılığını üstlendiği ilk proje olduğunu belirterek, "A Time Medya olarak film sektöründe uzun vadeli ve kalıcı işler yapmak üzere bu yola çıktık. İlk başladığımızda bu hikayeyle değil, çok farklı hayallerle başlamıştık, fakat Ulaş hocanın getirdiği bu senaryoyu çok beğendik" dedi.

Algan, yapımda yer alan oyuncuların çok başarılı performans sergilediğini kaydederek, filmde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Hepimizin özlediği sıcak ve samimi bir hikaye"

Senarist ve yönetmen Bahadır ise ilmin senaryosunun yıllar önce elinde hazır olduğunu ifade etti ve "Projemi Hale hanıma sundum, kendisi çok beğendi. Oyuncu arkadaşlarımız da bu projenin içinde bulunmaktan gurur duyduklarını belirtti" diye konuştu.

Bahadır, çekimlerin çok keyifli geçtiğine vurgu yaparak, "Güzel bir hikaye. Aslında ülke olarak hepimizin özlediği sıcak ve samimi bir hikaye oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Filmin başrol oyuncularından Diren Polatoğulları ise yaklaşık 1 ay süren çekimlerde güzel tecrübeler yaşadıklarını söyledi ve "Tüm Ovacık halkına uyumları ve bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı" ifadelerini kullandı.

Aslen Ovacıklı olduğunu söyleyen Polatoğulları, uzun yıllar sonra film dolayısıyla memleketine gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

"Toplumsal gerçekçi bir hikaye anlatıyoruz"

Başrol oyuncularından Necip Memilli, "Uzun yıllar emek verilen bir senaryoya burada oyuncu arkadaşlarımızla birlikte hayat veriyoruz. Bir o kadar da emeği inkar edilmeyecek kamera arkası ekibimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Memilli, "Biz toplumsal gerçekçi bir hikaye anlatıyoruz. İçinde aile samimiyetini bulabileceğimiz, çocukların ve gençlerin gözünden anlatılan müthiş bir hikaye var. Herkese dokunacak güzel bir mizah var. Herkes o kadar inanarak ve samimi bir şekilde bu işe gönlünü koydu ki, ortaya çok güzel bir iş çıktı" açıklamasını yaptı.

Projeye son anda katıldığını belirten Şerif Sezer, Ovacık'ta set ortamında çalışmanın kendisi için farklı bir tecrübe olduğunu ifade etti.

Salih Kalyon, "Çok güzel bir kadro ve senaryo ile bir araya geldik. Çok güzel bir iş çıkacağına eminim. Ben de seyirciler kadar filmi merak ediyorum" yorumunu paylaştı.

"Bu filmi izlemeye doymayacaksınız"

Nursel Köse ise bir kadın yapımcının ilk filminde yer almaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Yönetmenimiz yıllar önce bana senaryoyu göndermişti ve çok beğenmiştim. Aradan zaman geçti, tekrar buluştuk ve bu projenin içinde yer aldık. Bu filmi izlemeye doymayacaksınız, bunu garanti ediyorum" dedi.

İlçe sakinlerinin set ekibine çok sıcak davrandığının altını çizen Köse, "Ovacık halkı beni çok şaşırtacak kadar sevgi gösterdi. Sokakta insanların, çocukların sevgisi inanılmaz mest etti bizi" diye konuştu.

Büşra Pekin, Ulaş Bahadır'ın senaryosunun kendisini filme çektiğini vurgulayarak, "Bu projede şahane yapımcılarımızla tanıştık. Müthiş bir oyuncu kadrosu kuruldu. Çok güleceğimiz, eğleneceğimiz, öğretisi de çok kuvvetli bir film var ortada" ifadelerini kullandı.

Filmi çekerken çok keyif aldığını kaydeden Pekin, seyircilerin de filmi keyifle izlemesini temenni etti.

"Oyuncular şampiyonlar ligi kadrosu"

Kazım Sinan Demirer ise filmin oyuncuları için "şampiyonlar ligi kadrosu" benzetmesi yaparak, "Filmimiz bence hem kalbimize hem aklımıza çok iyi gelecek" dedi.

Ovacık'ın doğal ortamında film çekiminde yer almanın eşsiz bir deneyim olduğunu hatırlatan Demirer, halkın ilgisinden çok memnun kaldığının altını çizdi.

Sevcan Aldatmaz, "Bu projede yer almak benim için çok değerli. Ovacık halkının gösterdiği samimiyete ve değere, bizi konaklatan, yoldan geçerken elimize ekmek tutuşturan insanlardan tutun, sabah akşam bizi yalnız bırakmayan bütün halka teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Az nüfuslu bir şehirde çok güzel bir hayat var"

Muttalip Müjdeci de filmin senaryosunu okuduğunda hem gülüp hem hüzünlendiğini belirterek, çok değerli oyuncu arkadaşlarıyla birlikte çalıştığını söyledi.

Filmde yer almak istemesinin en önemli sebeplerinden birinin, çekimlerin Ovacık'ta yapılması olduğunu kaydeden Müjdeci, "Buraları haritada hep biliyordum ama görmemiştim. Buraya geldiğimde az nüfuslu bir şehirde çok güzel bir hayat olduğunu gördüm. Şimdiye kadar gördüğüm kasabalara göre daha canlı bir yer burası" diye konuştu.

Kasımda vizyona hazırlanan, yerel seçimlerde mevcut belediye başkanını değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını konu eden politik komedi yapımı "Başkan"ın kadrosunda ayrıca Füsun Demirel, Sadık Gürbüz, Bülent Çolak, Gözde Kaya, Gürberk Polat, Sercan Batık, Nil Eray, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Cavit Özer, Yusuf Emre Uzun, Fatih Yücebağ ve Yunus Emre Yücebağ da yer alıyor.