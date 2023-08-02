Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 02.08.2023 09:51

LPG'li otomobil alev alev yandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde LPG'li otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle söndürüldü.

LPG'li otomobil alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi.

Vahit Ö.'in kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor bölümü bir anda alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürülüğü ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Su ve köpükle yapılan soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, yangının LPG borusundan çıkan gazdan kaynaklandığı tespit edildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
Kuzey Kore'den ortak hava tatbikatı yapan Fransa ve Güney Kore'ye tepki
11:02
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
10:53
Ukrayna: Rusya'nın İHA'larla saldırdığı Odessa'da liman altyapısı vuruldu
10:49
Kaçak avlananlara 386 bin lira ceza
10:41
Temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
10:35
ABD, BMGK dönem başkanlığında, çatışma kaynaklı kıtlık ve gıda güvensizliğine öncelik verecek
Şile sahilinde bulunan top mermileri imha edildi
Şile sahilinde bulunan top mermileri imha edildi
FOTO FOKUS
ABD’nin tekelini Türkiye kırdı: TSK'ya kritik güç
ABD’nin tekelini Türkiye kırdı: TSK'ya kritik güç
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ