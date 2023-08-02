LPG'li otomobil alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi.



Vahit Ö.'in kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor bölümü bir anda alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürülüğü ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Su ve köpükle yapılan soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, yangının LPG borusundan çıkan gazdan kaynaklandığı tespit edildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.