Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğünce hayvan popülasyonunun tespit edilmesi için ormanlık ve kırsal bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlar tarafından çekilen görüntülerde, vaşak, karaca, kurt, yaban domuzu, porsuk ve tavşan gibi hayvanlar yer alıyor.

Çeşnigir kanyonun da ise su kaplumbağası ile ülkede nadir görülen 2 tane kara leylek yavrusu, yuvasında görüntülendi.

Gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan yöntemler, yaban hayatıyla ilgili daha kesin veriler elde etme imkanı sunuyor.