Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 14:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Evini yarasa basan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti
[Fotograf: İHA]
Gümüşhane'de akşam saatlerinde camlarını açık bırakan bir vatandaşın evini yarasalar istila etti. İtfaiye ekipleri, yarasaları evden çıkardı.
Gümüşhane Karşıyaka mahallesinde akşam saatlerinde camlarını açık bırakan bir vatandaşın evine yarasalar girdi. Camı açık bırakılan odanın ışıklarını açtığında manzarayla karşılaşan ev sahibi bir süre yarasaları çıkarmayı denedi.
Ev sahibi yarasalar dışarı çıkmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
Eve gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli yaptıkları çalışma sonucunda yarasaları evden çıkarmayı başardı.
Etiketler: İtfaiye
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