Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kaçakçılık operasyonu: 163 gözaltı
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ağustos'ta "kaçakçılıkla mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 98 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 163 şüpheliyi yakalayan ekipler, 25 bin 240 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 litre alkol, 470 litre akaryakıt, 30 nargile tütünü, 121 kilogram çay ve 76 kilogram şeker ele geçirdi.
Etiketler: Kaçakçılık
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