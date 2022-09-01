Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Fuat Paşa Mahallesinde iş yeri önünde silahla ateş edildiği bilgisi üzerine polis ekiplerince yapılan araştırmalarda toplam 10 kovan tespit edildi.

İş yeri önünde bulunan şahıslar üzerinde yapılan kontrolde ise F.A. isimli şahıstan seri numarası kazınmış ruhsatsız bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi. Yine aynı iş yeri önünde bulunan İ.O.A. isimli şahıs ise tabanca yakalandı.

Havaya ateş eden şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.