İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen Arapça yazılı 10 kitap ve 5 metre uzunluğunda rulo halde şecere ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E. ve I.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan 2 ruhsatsız tabanca, 532 fişek ve 3 şarjöre de el konuldu.