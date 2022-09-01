Tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara çeşit çeşit balıkla döndü.

Ege, Marmara ve Karadeniz'de yakalanan balıklar Edirne Balık Pazarı'ndaki tezgahları süsledi. Tezgahlarda en çok palamut ve hamsi ilgi gördü.

Balıkçı Yusuf Çimen, balık sezonuna başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İleriki günlerde tutulacak balık miktarının artacağını ve fiyatların düşeceğini anlatan Çimen, "Vira bismillah diyerek sezona başladık. Bugün itibarıyla balıklarımız biraz az ama önümüzdeki haftadan itibaren bolluk bekliyoruz. Bu sene umut var, her sene olduğu gibi. Şu anda herkesin gözü palamutta. Tanesi 80 lira, bollaştığında 30 liraya kadar düşmesini öngörüyoruz" dedi.