Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zümrüt Mahallesi'nde ikamet eden bir şüphelinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, evde ve araçta yapılan aramada 3 dijital dedektör, 1 el yazması Kur'an-ı Kerim ve 15 tarihi obje elde edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.