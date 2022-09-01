Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 14:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
AFAD yangında zarar gören ailelere gıda kolisi dağıttı
[Fotograf: İHA]
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 10 evin zarar gördüğü yangından etkilenen ailelere, AFAD ve gönüllüleri tarafından yardım kolisi dağıtıldı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki Unduk Mahallesi'nde 27 Ağustos’ta çıkan yangında 10 ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu AFAD ekipleri, yangından etkilenen vatandaşların konaklaması için çadır kurdu. Bölgede zarar tespit çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, aileleri de yalnız bırakmıyor.
Sivil toplum kuruluşları tarafından gönderilen yardım kolileri, AFAD ve gönüllülerince yangından etkilenen ailelere ihtiyaçları doğrultusunda dağıtıldı.
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