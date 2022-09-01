İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22-28 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmada, 3 hırsızlık, 2 mala zarar verme ve bir nitelikli yağma olayını aydınlatılarak, olaylarla ilgili 27 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, hakaret, kasten öldürme, kasten yaralama, şantaj tehdit gibi olayla ilgili de 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca ekipler, yaptığı uygulamalarda 904 kişinin genel bilgi taramasını yaptı, aranan 15 kişiyi yakaladı.

Aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.