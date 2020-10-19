2020 - 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru için Vakıflar Genel Müdürlüğünün sitesinden başvuru formu doldurulması gerekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu için tıklayınız.

30 Ekim 2020 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğine göre değerlendirilecek.

2020 VGM burs ücreti ne kadar?

2020 - 2021 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikler her eğitim döneminde 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle, 2020 – 2021 eğitim yılında aylık 300,00 TL burs verilecek.

VGM burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM bursu verilmiyor. Bu nedenle VGM burs sonuçları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulacak.