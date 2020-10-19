KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Ersin Tatar kimdir?

Ersin Tatar, 1960 yılında Lefkoşa'da doğdu.

1982'de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

İş hayatına yine aynı yıl İngiliz bir şirkette başladı. Hesap uzmanlığı eğitimi gören Tatar, mali müşavir unvanı aldı. 1991'de Türkiye'ye dönerek, farklı sektörlerde çalışma hayatını sürdürdü. 1996 yılında KKTC'nin ilk özel televizyon kanalını kurdu.

Ersin Tatar 2003 yılında 43 yaşındayken, Ulusal Birlik Partisi ile siyaset girdi. 2009-2013 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Maliye Bakanı olduğu dönemde, asrın projesi olarak nitelenen Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi' nde imzası yer aldı.

2018'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı seçildi. 22 Mayıs 2019'da kurulan UBP- HP koalisyon hükümetinde başbakan olarak görev yaptı.

18 Ekim 2020'de 199 bin seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçimini kazanan Ersin Tatar, KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı oldu.