Balıkesir'de kullanılmayan kırsal mahalle okulları, köy yaşam merkezleri olarak kazandığı yeni kimliğiyle 3 kuşağın bir arada eğitim gördüğü eğitim yuvalarına dönüştürüldü.

Doğruca Mahallesi'nde sabah çocuklarıyla anneler de okulun yolunu tutuyor. Öğrenciler sınıflarında derse girerken, anneleri de açılan halk eğitimi kursunda el sanatları alanında kendini geliştiriyor.





İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerde atıl ve kapalı duran okulları halkın ihtiyaçları doğrultusunda anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezi gibi birçok eğitim kurumunu bir arada barındıran köy yaşam merkezlerine dönüştürerek öğrencilerin ve halkın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tatlı, "Hem çocukların hem ebeveynlerin bir arada eğitim alacağı mekanlar olarak tasarlanan köy yaşam merkezlerimizin sayısı Balıkesir il genelinde 59'a ulaştı." ifadesini kullandı.