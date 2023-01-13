Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da köy çocuklarının kışlık kıyafetleri Mehmetçik'ten
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesine bağlı köylerdeki çocuklara kışlık kıyafet hediye etti.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, ilçedeki köy çocuklarına kışlık kıyafet yardımı için çalışma yapıldı.
İlçedeki jandarma personelinin de destek verdiği projede, Mehmetçik 6 köy ile ilçe merkezinde bulunan 2 okuldaki 225 öğrenciyi kışlık kıyafetlerle sevindirdi.
Öğrenciler de kendilerine hediye veren jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Ağrı
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