İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, ilçedeki köy çocuklarına kışlık kıyafet yardımı için çalışma yapıldı.





İlçedeki jandarma personelinin de destek verdiği projede, Mehmetçik 6 köy ile ilçe merkezinde bulunan 2 okuldaki 225 öğrenciyi kışlık kıyafetlerle sevindirdi.

Öğrenciler de kendilerine hediye veren jandarma ekiplerine teşekkür etti.