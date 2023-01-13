Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, aralık ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Diyarbakır Havalimanı'nda aralık ayında iç hat yolcu trafiği 127 bin 489, dış hat yolcu trafiği 7 bin 893 oldu.

135 bin 382 yolcuya hizmet verilen Diyarbakır Havalimanında iniş, kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 827, dış hatlarda 62 olmak üzere 889'a ulaştı.

Kargo, posta ve bagaj trafiği ise 1097 ton oldu.

Geçen yıl ise yolcu trafiği 1 milyon 674 bin 84, uçak trafiği 10 bin 696, yük trafiği ise 15 bin 379 ton olarak gerçekleşti.